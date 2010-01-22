ЧП в поезде "Интерсити": едва не пострадала известная певица

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В одном из вагонов поезда была обнаружена граната.

На данный момент правоохранители устанавливают личности злоумышленников. В дежурную часть Волынского линейного отдела поступило сообщение от Луцкого горотдела, о том, что на телефон "102" позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что поезд № 142 сообщением "Львов-Киев" заминирован.