Раздел: Происшествия
ЧП в поезде "Интерсити": едва не пострадала известная певица
Поезд забросали камнями.
С поездом "Интерсити" сообщением Киев-Львов произошел неприятный инцидент. В одном из вагонов ехала певица Руслана, когда поезд начали забрасывать камнями.
Об этом сообщил Орест Вачков на своей странице в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Теракт в поезде Киев-Львов, на полной скорости в окно прилетают два камня, вместе со стеклом пролетают между головами пассажиров и приземляются в нескольких метрах от певицы Русланы. Это просто большая счастливая сходимость, что все целы и невредимы", – рассказал он.
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Также Вачков добавил, что в вагоне стало очень холодно, поскольку от удара окно полностью вылетело.
С поездом "Интерсити" сообщением Киев-Львов произошел неприятный инцидент. В одном из вагонов ехала певица Руслана, когда поезд начали забрасывать камнями.
Об этом сообщил Орест Вачков на своей странице в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Теракт в поезде Киев-Львов, на полной скорости в окно прилетают два камня, вместе со стеклом пролетают между головами пассажиров и приземляются в нескольких метрах от певицы Русланы. Это просто большая счастливая сходимость, что все целы и невредимы", – рассказал он.
Читайте также: В Киеве столкнулись Mazda и Daewoo: есть пострадавшие
Также Вачков добавил, что в вагоне стало очень холодно, поскольку от удара окно полностью вылетело.
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