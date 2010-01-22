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Раздел: Происшествия  
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ЧП в поезде "Интерсити": едва не пострадала известная певица

ЧП в поезде "Интерсити": едва не пострадала известная певицаПоезд забросали камнями.

С поездом "Интерсити" сообщением Киев-Львов произошел неприятный инцидент. В одном из вагонов ехала певица Руслана, когда поезд начали забрасывать камнями.

Об этом сообщил Орест Вачков на своей странице в соцсети Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Теракт в поезде Киев-Львов, на полной скорости в окно прилетают два камня, вместе со стеклом пролетают между головами пассажиров и приземляются в нескольких метрах от певицы Русланы. Это просто большая счастливая сходимость, что все целы и невредимы", – рассказал он.

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Также Вачков добавил, что в вагоне стало очень холодно, поскольку от удара окно полностью вылетело.
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 Теги: ЧП, поезд

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Сегодня, 21:56 » Автор: Наталия Невская
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