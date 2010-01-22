Раздел: Происшествия
ДТП под Одессой: двое погибших, двое в больнице
Легковушки столкнулись лоб в лоб.
Вечером в четверг, 25 января, на трассе Одесса – Николаев столкнулись BMW X1 и Citroen C4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
«БМВ» ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. В районе села Нечаянное водитель по неизвестным причинам не справился с управлением, автомобиль изменил траекторию движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ситроеном». После столкновения «Ситроен» слетел на обочину, «БМВ» остался стоять на дороге.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля «Ситроен». Еще один пассажир «Ситроена» – женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы. Водитель «БМВ» также серьезно травмирован.
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Пострадавших с места происшествия «скорая» увезла в БСМП города Николаева. Погибшего пассажира «Ситроена» из покореженного автомобиля вырезали спасатели.
Вечером в четверг, 25 января, на трассе Одесса – Николаев столкнулись BMW X1 и Citroen C4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
«БМВ» ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. В районе села Нечаянное водитель по неизвестным причинам не справился с управлением, автомобиль изменил траекторию движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ситроеном». После столкновения «Ситроен» слетел на обочину, «БМВ» остался стоять на дороге.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля «Ситроен». Еще один пассажир «Ситроена» – женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы. Водитель «БМВ» также серьезно травмирован.
Читайте также: ЧП в поезде "Интерсити": едва не пострадала известная певица
Пострадавших с места происшествия «скорая» увезла в БСМП города Николаева. Погибшего пассажира «Ситроена» из покореженного автомобиля вырезали спасатели.
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