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Раздел: Происшествия  
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ДТП под Одессой: двое погибших, двое в больнице

ДТП под Одессой: двое погибших, двое в больницеЛегковушки столкнулись лоб в лоб.

Вечером в четверг, 25 января, на трассе Одесса – Николаев столкнулись BMW X1 и Citroen C4.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

«БМВ» ехал по трассе со стороны Одессы в направлении Николаева. В районе села Нечаянное водитель по неизвестным причинам не справился с управлением, автомобиль изменил траекторию движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ситроеном». После столкновения «Ситроен» слетел на обочину, «БМВ» остался стоять на дороге.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля «Ситроен». Еще один пассажир «Ситроена» – женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы. Водитель «БМВ» также серьезно травмирован.

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Пострадавших с места происшествия «скорая» увезла в БСМП города Николаева. Погибшего пассажира «Ситроена» из покореженного автомобиля вырезали спасатели.

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 Теги: ДТП, Одесчина

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Сегодня, 22:20 » Автор: Наталия Невская
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