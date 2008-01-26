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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине столкнулись Mercedes и Volkswagen: погибла женщина

На Львовщине столкнулись Mercedes и Volkswagen: погибла женщинаMercedes выехал на встречную полосу.

Вчера, 25 января, около 20:30 в Радехове Львовской области на ул. Стояновская произошла дорожно-транспортная авария. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Совершили столкновение иномарки Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла 48-летняя пассажирка Volkswagen, жительница Тренопольщины.

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По предварительным данным, водитель Mercedes, 48-летний львовянин, не справился с управлением и выехал на встречку. Точные причины ДТП установят эксперты.

На Львовщине столкнулись Mercedes и Volkswagen: погибла женщина


На Львовщине столкнулись Mercedes и Volkswagen: погибла женщина


На Львовщине столкнулись Mercedes и Volkswagen: погибла женщина
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 Теги: Львовская область, ДТП

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Сегодня, 10:01 » Автор: Татьяна Шедько
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