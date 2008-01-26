На Львовщине столкнулись Mercedes и Volkswagen: погибла женщина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вчера, 25 января, около 20:30 в Радехове Львовской области на ул. Стояновская произошла дорожно-транспортная авария. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Совершили столкновение иномарки Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла 48-летняя пассажирка Volkswagen, жительница Тренопольщины.По предварительным данным, водитель Mercedes, 48-летний львовянин, не справился с управлением и выехал на встречку. Точные причины ДТП установят эксперты.