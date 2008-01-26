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Раздел: Происшествия  
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В Киеве полиция задержала грабителей по горячим следам

В Киеве полиция задержала грабителей по горячим следамМужчины ограбили квартиру и пытались скрыться с места преступления.

В пятницу, 26 января, на Троещине трое мужчин кавказкой национальности ограбили квартиру и, выпрыгнув со второго этажа, пытались скрыться с места преступления. Спустя час их задержали недалеко от дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По словам очевидцев, около 17:30 трое мужчин кавказкой национальности выпрыгнули из окна квартиры по адресу Николая Лаврухина, 16. Они сразу сели в черный Ford Mondeo на еврономерах и уехали. Через 10 минут на место прибыла полиция, а уже через час злоумышленников задержали на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера.

По предварительной информации, мужчины ограбили квартиру и пытались скрыться с места преступления. Их задержали патрульные и передали оперативной группе. С хозяйкой квартиры мы разговаривали по телефону. Она в шоке и говорит, что ничего не знает по этому поводу.

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Также нам удалось пообщаться с консьержкой дома, в котором произошло ограбление. Она рассказала, что после побега кавказцев буквально через 10 минут приехала полиция, а еще через 15 минут подошел мужчина, тоже кавказкой национальности, и спрашивал, что произошло. На вопрос женщины, кто он, мужчина ответил «я друг».

В Киеве полиция задержала грабителей по горячим следам
В Киеве полиция задержала грабителей по горячим следам
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 Теги: Киев, грабители

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Сегодня, 21:51 » Автор: Татьяна Ларина
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