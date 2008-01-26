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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на Донбассе: грузовик наехал на пенсионера

Смертельное ДТП на Донбассе: грузовик наехал на пенсионераПенсионер на велосипеде погиб под колесами грузовика недалеко от Волновахи

В Донецкой области, в селе Елизаветовка водитель грузового автомобиля совершил наезд на 77-летнего велосипедиста, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту возбуждено уголовное производство, передает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

“По предварительным данным, пенсионер, двигаясь на велосипеде вдоль проезжей части, попал под грузовой автомобиль "ЗИЛ". Телесные повреждения, которые получил мужчина, оказались не совместимыми с жизнью”, — отметили в пресс-службе Волновахского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.

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Следственные действия продолжаются.
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 Теги: Донбасс, ДТП

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Сегодня, 22:22 » Автор: Татьяна Ларина
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