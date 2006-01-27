В Одессе из-за гололеда Honda врезалась в столб: водитель в тяжелом состоянии

Авто врезалось в бетонную электроопору.



В Одессе на скользкой дороге произошло серьезное ДТП, передает



Известно, что водитель легкового автомобиля "Honda" выбрал небезопасный скоростной режим на скользкой дороге и врезался в бетонную электроопору, в результате чего автомобиль получил значительные механистические повреждения.



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Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали врачи. ДТП оформлял патруль полиции. На месте работали следственно-оперативная группа.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Одессе на скользкой дороге произошло серьезное ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com Известно, что водитель легкового автомобиля "Honda" выбрал небезопасный скоростной режим на скользкой дороге и врезался в бетонную электроопору, в результате чего автомобиль получил значительные механистические повреждения.Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали врачи. ДТП оформлял патруль полиции. На месте работали следственно-оперативная группа.



