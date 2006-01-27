» » В Киеве две легковушки столкнулись с фурой
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве две легковушки столкнулись с фурой

В Киеве две легковушки столкнулись с фуройДТП произошло на проспекте Николая Бажана.

В субботу, 27 января, на проспекте Николая Бажана около станции метро «Харьковская» столкнулись грузовик DAF, Chevrolet и Daewoo Lanos. В аварии никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около 20:00.

Как говорит водитель Daewoo, он ехал по проспекту в сторону Борисполя. «Фура, видимо, перестраивалась и зацепила Chevrolet, легковой автомобиль повернул в сторону и ударил мою машину. Только 5 километров мне до дома осталось доехать, а тут авария», — сокрушается автомобилист.

По словам правоохранителей, в ДТП никто не пострадал. Однако автомобили получили серьезные механические повреждения.

Читайте также: Две легковушки столкнулись в Киеве

На месте аварии работает патрульная полиция, правоохранители выясняют подробности происшествия. На проспекте Николая Бажана в сторону Бориспольского шоссе движение немного затруднено. Автомобили объезжают место аварии по первой, второй и третьей полосам.

В Киеве две легковушки столкнулись с фурой
В Киеве две легковушки столкнулись с фурой
В Киеве две легковушки столкнулись с фурой
В Киеве две легковушки столкнулись с фурой
В Киеве две легковушки столкнулись с фурой
В Киеве две легковушки столкнулись с фурой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:59 » Автор: Анна Мартынова
     152
     0

Похожие новости по теме

Авария в Днепре: столкнулись КАМАЗ и Chevrolet Авария в Днепре: столкнулись КАМАЗ и Chevrolet

Авария случилась 22-го января.

В Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля В Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля

Авария произошла на проспекте Лобановского.

В Одессе столкнулись две легковушки: один водитель сбежал В Одессе столкнулись две легковушки: один водитель сбежал

В результате аварии в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, и никто серьезно не пострадал.

Серьезная авария в Киеве: есть пострадавшие Серьезная авария в Киеве: есть пострадавшие

Два автомобиля столкнулись на проспекте Бажана.

В Киеве столкнулись две легковушки, одн из водителей в реанимации В Киеве столкнулись две легковушки, одн из водителей в реанимации

Авария произошла на улице Стеценко.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх