В Киеве две легковушки столкнулись с фурой

ДТП произошло на проспекте Николая Бажана.



В субботу, 27 января, на проспекте Николая Бажана около станции метро «Харьковская» столкнулись грузовик DAF, Chevrolet и Daewoo Lanos. В аварии никто не пострадал, передает



Авария случилась около 20:00.



Как говорит водитель Daewoo, он ехал по проспекту в сторону Борисполя. «Фура, видимо, перестраивалась и зацепила Chevrolet, легковой автомобиль повернул в сторону и ударил мою машину. Только 5 километров мне до дома осталось доехать, а тут авария», — сокрушается автомобилист.



По словам правоохранителей, в ДТП никто не пострадал. Однако автомобили получили серьезные механические повреждения.



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На месте аварии работает патрульная полиция, правоохранители выясняют подробности происшествия. На проспекте Николая Бажана в сторону Бориспольского шоссе движение немного затруднено. Автомобили объезжают место аварии по первой, второй и третьей полосам.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В субботу, 27 января, на проспекте Николая Бажана около станции метро «Харьковская» столкнулись грузовик DAF, Chevrolet и Daewoo Lanos. В аварии никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Авария случилась около 20:00.Как говорит водитель Daewoo, он ехал по проспекту в сторону Борисполя. «Фура, видимо, перестраивалась и зацепила Chevrolet, легковой автомобиль повернул в сторону и ударил мою машину. Только 5 километров мне до дома осталось доехать, а тут авария», — сокрушается автомобилист.По словам правоохранителей, в ДТП никто не пострадал. Однако автомобили получили серьезные механические повреждения.На месте аварии работает патрульная полиция, правоохранители выясняют подробности происшествия. На проспекте Николая Бажана в сторону Бориспольского шоссе движение немного затруднено. Автомобили объезжают место аварии по первой, второй и третьей полосам.



