Раздел: Происшествия
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Сгорели четыре автомобиля.
На улице Академика Заболотного произошло крупное ДТП с последующим пожаром. По неизвестным причинам фуру занесло на светофоре. Она протаранила столб, от удара у грузовика оторвалась кабина и проехала еще несколько метров, начался сильный пожар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Загорелись и находившиеся рядом три легковушки, в том числе микроавтобус "Мерседес". "Сообщение о возгорании на Заболотного поступило в 10:50. И уже в 11:16 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.
Читайте также: Массовое ДТП в Харькове: столкнулись пять автомобилей
Там добавляют, что водители сгоревших авто были в шоковом состоянии, дорожные службы уже убрали сгоревший транспорт с проезжей части. Механизм аварии выясняют полицейские.
На улице Академика Заболотного произошло крупное ДТП с последующим пожаром. По неизвестным причинам фуру занесло на светофоре. Она протаранила столб, от удара у грузовика оторвалась кабина и проехала еще несколько метров, начался сильный пожар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Загорелись и находившиеся рядом три легковушки, в том числе микроавтобус "Мерседес". "Сообщение о возгорании на Заболотного поступило в 10:50. И уже в 11:16 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.
Читайте также: Массовое ДТП в Харькове: столкнулись пять автомобилей
Там добавляют, что водители сгоревших авто были в шоковом состоянии, дорожные службы уже убрали сгоревший транспорт с проезжей части. Механизм аварии выясняют полицейские.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
143
0
Оставьте свой комментарий