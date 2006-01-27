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Раздел: Происшествия  
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Масштабная авария в Киеве: новые подробности

Масштабная авария в Киеве: новые подробностиСгорели четыре автомобиля.

На улице Академика Заболотного произошло крупное ДТП с последующим пожаром. По неизвестным причинам фуру занесло на светофоре. Она протаранила столб, от удара у грузовика оторвалась кабина и проехала еще несколько метров, начался сильный пожар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Загорелись и находившиеся рядом три легковушки, в том числе микроавтобус "Мерседес". "Сообщение о возгорании на Заболотного поступило в 10:50. И уже в 11:16 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

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Там добавляют, что водители сгоревших авто были в шоковом состоянии, дорожные службы уже убрали сгоревший транспорт с проезжей части. Механизм аварии выясняют полицейские.

Масштабная авария в Киеве: новые подробности


Масштабная авария в Киеве: новые подробности


Масштабная авария в Киеве: новые подробности


Масштабная авария в Киеве: новые подробности


Масштабная авария в Киеве: новые подробности


Масштабная авария в Киеве: новые подробности

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 22:05 » Автор: Татьяна Шедько
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