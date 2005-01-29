Раздел: Происшествия
Киев: в пиццерии внезапно умер парень
Он сделал себе инъекцию.
В киевской пиццерии Domino's Pizza умер молодой человек. Он вколол себе шприцем неизвестное вещество и сразу упал без чувств.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Проспект Степана Бандеры, 6, пиццерия Domino's Pizza, около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцем неизвестного вещества (предварительно – наркотик), упал и не подает признаков жизни", – говорится в сообщении.
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К сожалению, помощь медиков ему уже не понадобилась. Он умер еще до их приезда.
В киевской пиццерии Domino's Pizza умер молодой человек. Он вколол себе шприцем неизвестное вещество и сразу упал без чувств.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Проспект Степана Бандеры, 6, пиццерия Domino's Pizza, около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцем неизвестного вещества (предварительно – наркотик), упал и не подает признаков жизни", – говорится в сообщении.
Читайте также: Под Днепром мужчина устроил смертельную поножовщину
К сожалению, помощь медиков ему уже не понадобилась. Он умер еще до их приезда.
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