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В Харькове задержана банда грабителей

В Харькове задержана банда грабителей Грабителям грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организованной банды, которая специализировалась на кражах со взломом (ч. 5 ст. 185 УК Украины), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.

Всего в группу входило три человека – 52-летний житель Купянского района (главарь банды) и два его подельника 43-х и 45-ти лет. Все они ранее были неоднократно судимы.

«Почти за год, начиная с сентября 2016 года, злоумышленники совершили более 10 краж в Купянском, Боровском и Шевченковском районах области. Общая сумма награбленного составила свыше 1 млн 250 тысяч гривен. Грабили они преимущественно частные дома, квартиры, жилищно-коммунальные предприятия и салоны красоты. Стоит отметить, что преступники «брали» все, что попадалось им на глаза – от сбережений и золотых украшений до духов и постельного белья. В гаражных же кооперативах они разбирали машины на запчасти – колеса, диски, аккумуляторы», - рассказали в облпрокуратуре.

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По данным правоохранителей, злоумышленники сначала следили за квартирой и выясняли график передвижения владельца квартиры, а затем уже наносили «удар». В здания они заходили, ломая дверной замок или окно. После чего один из них оставался караулить на улице, а двое других обносили дома.

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На данный момент злоумышленники ждут решения суда под арестом. Им грозит провести за решеткой до 12 лет с конфискацией имущества.
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Сегодня, 23:23 » Автор: Евгений Шевченко
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