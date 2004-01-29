Раздел: Происшествия
ДТП в Николаеве: ВАЗ на полной скорости влетел в маршрутку с людьми
Пострадало двое, один госпитализирован.
Вечером в среду, 31 января, на трассе у с. Большая Корениха автомобиль ВАЗ 2108 врезался в маршрутку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Маршрутка ехала по трассе со стороны Варваровки в направлении Большой Коренихи. Сразу за остановкой «Пионерлагерь» сзади маршрутку на полном ходу «догнала» ВАЗовская «восьмерка».
В результате ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗа и женщина - пассажир маршрутки. Водитель от медицинской помощи отказался, женщину «скорая» увезла в больницу.
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Оба автомобиля получили механические повреждения.
Вечером в среду, 31 января, на трассе у с. Большая Корениха автомобиль ВАЗ 2108 врезался в маршрутку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Маршрутка ехала по трассе со стороны Варваровки в направлении Большой Коренихи. Сразу за остановкой «Пионерлагерь» сзади маршрутку на полном ходу «догнала» ВАЗовская «восьмерка».
В результате ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗа и женщина - пассажир маршрутки. Водитель от медицинской помощи отказался, женщину «скорая» увезла в больницу.
Читайте также: Смертельное ДТП с пожаром на Полтавщине: столкнулись три фуры
Оба автомобиля получили механические повреждения.
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