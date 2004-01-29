ДТП в Николаеве: ВАЗ на полной скорости влетел в маршрутку с людьми

Пострадало двое, один госпитализирован.



Вечером в среду, 31 января, на трассе у с. Большая Корениха автомобиль ВАЗ 2108 врезался в маршрутку, сообщает



Маршрутка ехала по трассе со стороны Варваровки в направлении Большой Коренихи. Сразу за остановкой «Пионерлагерь» сзади маршрутку на полном ходу «догнала» ВАЗовская «восьмерка».



В результате ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗа и женщина - пассажир маршрутки. Водитель от медицинской помощи отказался, женщину «скорая» увезла в больницу.



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Оба автомобиля получили механические повреждения.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вечером в среду, 31 января, на трассе у с. Большая Корениха автомобиль ВАЗ 2108 врезался в маршрутку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N Маршрутка ехала по трассе со стороны Варваровки в направлении Большой Коренихи. Сразу за остановкой «Пионерлагерь» сзади маршрутку на полном ходу «догнала» ВАЗовская «восьмерка».В результате ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗа и женщина - пассажир маршрутки. Водитель от медицинской помощи отказался, женщину «скорая» увезла в больницу.Оба автомобиля получили механические повреждения.