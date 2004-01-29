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ДТП в Николаеве: ВАЗ на полной скорости влетел в маршрутку с людьми

ДТП в Николаеве: ВАЗ на полной скорости влетел в маршрутку с людьми Пострадало двое, один госпитализирован.

Вечером в среду, 31 января, на трассе у с. Большая Корениха автомобиль ВАЗ 2108 врезался в маршрутку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Маршрутка ехала по трассе со стороны Варваровки в направлении Большой Коренихи. Сразу за остановкой «Пионерлагерь» сзади маршрутку на полном ходу «догнала» ВАЗовская «восьмерка».

В результате ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗа и женщина - пассажир маршрутки. Водитель от медицинской помощи отказался, женщину «скорая» увезла в больницу.

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Оба автомобиля получили механические повреждения.

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Сегодня, 23:47 » Автор: Евгений Шевченко
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