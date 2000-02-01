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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине в лесу нашли тело военнослужащего

На Львовщине в лесу нашли тело военнослужащегоВоенный повесился в лесу.

Сегодня, 1 февраля, около 08:00 в городе Яворов обнаружили тело молодого военнослужащего. Об этом сообщил депутат ЛГС Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром в лесу на окраине Яворова, близ воинской части А-0998 повесился военнослужащий 1991 года рождения», - написал Зинкевич.

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Тело мужчины нашли сегодня утром в лесопосадке. Погибший оказался младший лейтенант 1991 года рождения. Уже начато расследование по этому инциденту.
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 Теги: Львовская область, военный

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Сегодня, 11:28 » Автор: Татьяна Шедько
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