На Львовщине в лесу нашли тело военнослужащего

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Сегодня, 1 февраля, около 08:00 в городе Яворов обнаружили тело молодого военнослужащего. Об этом сообщил депутат ЛГС Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.«Сегодня утром в лесу на окраине Яворова, близ воинской части А-0998 повесился военнослужащий 1991 года рождения», - написал Зинкевич.Тело мужчины нашли сегодня утром в лесопосадке. Погибший оказался младший лейтенант 1991 года рождения. Уже начато расследование по этому инциденту.