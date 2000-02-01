Раздел: Происшествия
Под Киевом девушка убила спящего возлюбленного
Преступнице грозит до 15 лет тюрьмы.
После ссоры разъяренная женщина решила отомстить своему любимому и, когда он лег спать, нанесла несколько ударов по голове стеклянной бутылкой, которую они перед тем совместно распили.
После чего девушка ушла ночевать к себе домой, оставив окровавленного мужчину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная Правда.
Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, а бездыханное тело 35-летнего жителя с. Тарасовка нашла в доме его тетя.
Полицейские Киево-Святошинского отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных действий, в результате которых установили и задержали 34-летнюю сожительницу погибшего.
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Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
После ссоры разъяренная женщина решила отомстить своему любимому и, когда он лег спать, нанесла несколько ударов по голове стеклянной бутылкой, которую они перед тем совместно распили.
После чего девушка ушла ночевать к себе домой, оставив окровавленного мужчину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная Правда.
Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, а бездыханное тело 35-летнего жителя с. Тарасовка нашла в доме его тетя.
Полицейские Киево-Святошинского отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных действий, в результате которых установили и задержали 34-летнюю сожительницу погибшего.
Читайте также: Убийство в Киеве: тело мужчины замуровали в бетон
Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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