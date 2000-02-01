» » Под Киевом девушка убила спящего возлюбленного
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом девушка убила спящего возлюбленного

Под Киевом девушка убила спящего возлюбленногоПреступнице грозит до 15 лет тюрьмы.

После ссоры разъяренная женщина решила отомстить своему любимому и, когда он лег спать, нанесла несколько ударов по голове стеклянной бутылкой, которую они перед тем совместно распили.

После чего девушка ушла ночевать к себе домой, оставив окровавленного мужчину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная Правда.

Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, а бездыханное тело 35-летнего жителя с. Тарасовка нашла в доме его тетя.

Полицейские Киево-Святошинского отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных действий, в результате которых установили и задержали 34-летнюю сожительницу погибшего.

Читайте также: Убийство в Киеве: тело мужчины замуровали в бетон

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, ЧП, убийство

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:29 » Автор: Наталия Невская
     136
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине женщина до смерти забила сожителя бутылкой На Киевщине женщина до смерти забила сожителя бутылкой

Женщина убила возлюбленного, когда он лег спать.

Под Киевом женщина выпрыгнула из окна после ссоры с возлюбленным Под Киевом женщина выпрыгнула из окна после ссоры с возлюбленным

Женщина выпрыгнула с третьего этажа и скончалась на месте от полученных травм.

Шокирующее убийство под Киевом: мужчине нанесли 70 ударов ножом Шокирующее убийство под Киевом: мужчине нанесли 70 ударов ножом

Во время совместного распития спиртного между знакомыми произошел конфликт.

На Киевщине гости под «шафе» убили хозяина дачи бутылкой На Киевщине гости под «шафе» убили хозяина дачи бутылкой

Под Киевом пьяные гости убили хозяина дачи.

В Сумах во время бытовой ссоры женщина убила своего сожителя В Сумах во время бытовой ссоры женщина убила своего сожителя

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх