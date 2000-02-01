Раздел: Происшествия
В Днепре столкнулись маршрутки: одна перевернулась
Ведется следствие.
Сегодня на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой в Днепре столкнулись две маршрутки Peugeot, в результате чего маршрутка № 126 протаранила вторую и перевернулась на бок. ДТП произошло в 11:40.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Из салона опрокинувшегося микроавтобуса пассажирам пришлось выбираться через заднюю дверь. Шесть человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести в 6-ю горбольницу.
По словам очевидцев, причиной аварии мог стать выключенный светофор.
Кроме того, сегодня около 20:30 в городе произошло еще одно ДТП с маршруткой. На улице Калиновой столкнулись маршрутное такси, "Волга" и Mercedes.
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Как сообщают патрульные, предположительно, причиной аварии стало то, что водитель "Волги" не выбрал безопасную дистанцию и скоростной режим. В результате чего автомобиль врезался в маршрутку, а та протаранила "Мерседес. В результате ДТП никто не пострадал.
Сегодня на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой в Днепре столкнулись две маршрутки Peugeot, в результате чего маршрутка № 126 протаранила вторую и перевернулась на бок. ДТП произошло в 11:40.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Из салона опрокинувшегося микроавтобуса пассажирам пришлось выбираться через заднюю дверь. Шесть человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести в 6-ю горбольницу.
По словам очевидцев, причиной аварии мог стать выключенный светофор.
Кроме того, сегодня около 20:30 в городе произошло еще одно ДТП с маршруткой. На улице Калиновой столкнулись маршрутное такси, "Волга" и Mercedes.
Читайте также: Под Киевом девушка убила спящего возлюбленного
Как сообщают патрульные, предположительно, причиной аварии стало то, что водитель "Волги" не выбрал безопасную дистанцию и скоростной режим. В результате чего автомобиль врезался в маршрутку, а та протаранила "Мерседес. В результате ДТП никто не пострадал.
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