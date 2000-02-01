» » В Днепре столкнулись маршрутки: одна перевернулась
Раздел: Происшествия  
0

В Днепре столкнулись маршрутки: одна перевернулась

В Днепре столкнулись маршрутки: одна перевернуласьВедется следствие.

Сегодня на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой в Днепре столкнулись две маршрутки Peugeot, в результате чего маршрутка № 126 протаранила вторую и перевернулась на бок. ДТП произошло в 11:40.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Из салона опрокинувшегося микроавтобуса пассажирам пришлось выбираться через заднюю дверь. Шесть человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести в 6-ю горбольницу.

По словам очевидцев, причиной аварии мог стать выключенный светофор.

Кроме того, сегодня около 20:30 в городе произошло еще одно ДТП с маршруткой. На улице Калиновой столкнулись маршрутное такси, "Волга" и Mercedes.

Читайте также: Под Киевом девушка убила спящего возлюбленного

Как сообщают патрульные, предположительно, причиной аварии стало то, что водитель "Волги" не выбрал безопасную дистанцию и скоростной режим. В результате чего автомобиль врезался в маршрутку, а та протаранила "Мерседес. В результате ДТП никто не пострадал.

В Днепре столкнулись маршрутки: одна перевернулась


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:51 » Автор: Наталия Невская
     49
     0

Похожие новости по теме

Авария в Днепре: девушка за рулем Peugeot на полной скорости врезалась в забор Авария в Днепре: девушка за рулем Peugeot на полной скорости врезалась в забор

Ведется следствие.

В Днепре перевернулась маршрутка: шестеро пострадавших В Днепре перевернулась маршрутка: шестеро пострадавших

Авария произошла ночью, 28-го октября.

Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись Subaru и автобус Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись Subaru и автобус

В результате аварии погиб водитель маршрутки.

В Николаеве перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадвшие В Николаеве перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадвшие

Свидетели трагедии говорят, что водитель легковушки был пьян.

В Днепре легковушка протаранила маршрутку В Днепре легковушка протаранила маршрутку

В салоне микроавтобуса находились дети


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх