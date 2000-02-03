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Раздел: Происшествия  
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В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусов

В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусовВ пятницу, 2 февраля, на пересечении улиц Михаила Бойчука и Бастионной произошло ДТП.

Столкнулись Chevrolet Lacetti и Toyota Corolla. Автомобили столкнулись примерно в 19:00. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В момент столкновения Toyota поворачивала на улицу Бастионную. Оба водителя отказались от комментариев. К месту аварии приехали друзья одного из участников ДТП на элитных автомобилях.

Отметим, что вели они себя непристойно. По словам полиции, пострадал водитель Corolla, но незначительно.

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Из-за происшествия было заблокировано движение троллейбусов №14 и 38. Со стороны Печерской площади в сторону улицы Бойчука образовался незначительный затор.

В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусов
В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусов
В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусов
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 Теги: Киев, ДТП

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Вчера, 23:55 » Автор: Татьяна Ларина
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