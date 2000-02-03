Раздел: Происшествия
В Киеве серьезное ДТП заблокировало движение троллейбусов
В пятницу, 2 февраля, на пересечении улиц Михаила Бойчука и Бастионной произошло ДТП.
Столкнулись Chevrolet Lacetti и Toyota Corolla. Автомобили столкнулись примерно в 19:00. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В момент столкновения Toyota поворачивала на улицу Бастионную. Оба водителя отказались от комментариев. К месту аварии приехали друзья одного из участников ДТП на элитных автомобилях.
Отметим, что вели они себя непристойно. По словам полиции, пострадал водитель Corolla, но незначительно.
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Из-за происшествия было заблокировано движение троллейбусов №14 и 38. Со стороны Печерской площади в сторону улицы Бойчука образовался незначительный затор.
Столкнулись Chevrolet Lacetti и Toyota Corolla. Автомобили столкнулись примерно в 19:00. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В момент столкновения Toyota поворачивала на улицу Бастионную. Оба водителя отказались от комментариев. К месту аварии приехали друзья одного из участников ДТП на элитных автомобилях.
Отметим, что вели они себя непристойно. По словам полиции, пострадал водитель Corolla, но незначительно.
Читайте также: В Киеве "автохам" парализовал движение троллейбусов
Из-за происшествия было заблокировано движение троллейбусов №14 и 38. Со стороны Печерской площади в сторону улицы Бойчука образовался незначительный затор.
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