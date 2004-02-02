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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Skoda "впечатала" в столб Volkswagen

В Киеве Skoda "впечатала" в столб VolkswagenВодитель получил травму.

В пятницу, 2 февраля, на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов произошло ДТП. Столкнулись Volkswagen Golf и Skoda Octavia, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария произошла примерно в 23:00. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Volkswagen разворачивался, а Skoda двигалась в сторону Протасового Яра. По словам полиции, на улице Механизаторов Golf не уступил дорогу Octavia. В результате произошло столкновение. Удар пришелся на правую сторону «немца».

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У водителя универсала не сработали подушки безопасности, и он получил травму грудной клетки. От госпитализации водитель отказался. На месте работала полиция и скорая.

В Киеве Skoda "впечатала" в столб Volkswagen
В Киеве Skoda "впечатала" в столб Volkswagen
В Киеве Skoda "впечатала" в столб Volkswagen
В Киеве Skoda "впечатала" в столб Volkswagen
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 11:35 » Автор: Анна Мартынова
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