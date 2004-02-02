Раздел: Происшествия
В Киеве Skoda "впечатала" в столб Volkswagen
Водитель получил травму.
В пятницу, 2 февраля, на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов произошло ДТП. Столкнулись Volkswagen Golf и Skoda Octavia, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла примерно в 23:00. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Volkswagen разворачивался, а Skoda двигалась в сторону Протасового Яра. По словам полиции, на улице Механизаторов Golf не уступил дорогу Octavia. В результате произошло столкновение. Удар пришелся на правую сторону «немца».
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У водителя универсала не сработали подушки безопасности, и он получил травму грудной клетки. От госпитализации водитель отказался. На месте работала полиция и скорая.
В пятницу, 2 февраля, на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов произошло ДТП. Столкнулись Volkswagen Golf и Skoda Octavia, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла примерно в 23:00. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Volkswagen разворачивался, а Skoda двигалась в сторону Протасового Яра. По словам полиции, на улице Механизаторов Golf не уступил дорогу Octavia. В результате произошло столкновение. Удар пришелся на правую сторону «немца».
Читайте также: В Киеве Skoda на огромной скорости врезалась в столб
У водителя универсала не сработали подушки безопасности, и он получил травму грудной клетки. От госпитализации водитель отказался. На месте работала полиция и скорая.
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