Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве: свежие подробности
Обстоятельства ЧП выясняются.
По факту смертельной автомобильной аварии на проспекте Шухевича в Киеве полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В результате происшествии погибли два человека – 50-летний водитель Dacia Logan и 35-летняя пассажирка того же авто. Водитель Audi, пассажирка Opel были госпитализированы. За помощью медиков обращался 45-летний водитель Mercedes, который устроил аварию.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Правонарушитель задержан. В полиции отметили, что фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
По факту смертельной автомобильной аварии на проспекте Шухевича в Киеве полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В результате происшествии погибли два человека – 50-летний водитель Dacia Logan и 35-летняя пассажирка того же авто. Водитель Audi, пассажирка Opel были госпитализированы. За помощью медиков обращался 45-летний водитель Mercedes, который устроил аварию.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: В Киеве задушили женщину
Правонарушитель задержан. В полиции отметили, что фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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