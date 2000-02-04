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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Киеве: свежие подробности

Смертельное ДТП в Киеве: свежие подробностиОбстоятельства ЧП выясняются.

По факту смертельной автомобильной аварии на проспекте Шухевича в Киеве полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В результате происшествии погибли два человека – 50-летний водитель Dacia Logan и 35-летняя пассажирка того же авто. Водитель Audi, пассажирка Opel были госпитализированы. За помощью медиков обращался 45-летний водитель Mercedes, который устроил аварию.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Правонарушитель задержан. В полиции отметили, что фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 11:54 » Автор: Наталия Невская
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