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Раздел: Происшествия  
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На Донетчине неизвестные открыли стрельбу по авто

На Донетчине неизвестные открыли стрельбу по автоЧП произошло возле аптеки.

4 февраля, примерно в 17:30, в Покровске открыли стрельбу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ddk.dn.uа.

ЧП, по данным поиции, произошло возле аптеки «Арника», расположенной в 9-этажном доме микрорайона «Южный». Предположительно, неизвестный совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю «Opel».

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили авто с работающим двигателем и простреленными стеклами, а его водителя - без признаков жизни.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа.

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Полиция просит граждан, ставших очевидцами или свидетелями преступления, а также всех, кто может предоставить полезную информацию относительно обстоятельств происшедшего, срочно позвонить в Покровский ОП по телефонам дежурной части: 102, (06239) 52-11-07, 050 -020-98-46.
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 Теги: Донетчина, ЧП

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Вчера, 23:14 » Автор: Наталия Невская
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