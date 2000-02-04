Раздел: Происшествия
На Донетчине неизвестные открыли стрельбу по авто
ЧП произошло возле аптеки.
4 февраля, примерно в 17:30, в Покровске открыли стрельбу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ddk.dn.uа.
ЧП, по данным поиции, произошло возле аптеки «Арника», расположенной в 9-этажном доме микрорайона «Южный». Предположительно, неизвестный совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю «Opel».
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили авто с работающим двигателем и простреленными стеклами, а его водителя - без признаков жизни.
На месте преступления работает следственно-оперативная группа.
Читайте также: На Донетчине мужчину забили до смерти молотком
Полиция просит граждан, ставших очевидцами или свидетелями преступления, а также всех, кто может предоставить полезную информацию относительно обстоятельств происшедшего, срочно позвонить в Покровский ОП по телефонам дежурной части: 102, (06239) 52-11-07, 050 -020-98-46.
4 февраля, примерно в 17:30, в Покровске открыли стрельбу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ddk.dn.uа.
ЧП, по данным поиции, произошло возле аптеки «Арника», расположенной в 9-этажном доме микрорайона «Южный». Предположительно, неизвестный совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю «Opel».
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили авто с работающим двигателем и простреленными стеклами, а его водителя - без признаков жизни.
На месте преступления работает следственно-оперативная группа.
Читайте также: На Донетчине мужчину забили до смерти молотком
Полиция просит граждан, ставших очевидцами или свидетелями преступления, а также всех, кто может предоставить полезную информацию относительно обстоятельств происшедшего, срочно позвонить в Покровский ОП по телефонам дежурной части: 102, (06239) 52-11-07, 050 -020-98-46.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
169
0
Оставьте свой комментарий