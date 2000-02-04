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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропала студентка: свежие подробности

В Киеве пропала студентка: свежие подробностиНужна помощь в поисках.

В Киеве продолжаются поиски 18-летней девушки по имени Мукаддас Насырлаева – студентки первого курса университета им. Богомольца. Напомним, она исчезла несколько дней назад.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщали друзья семьи девушки, 30 января Мукаддас вышла из дома на улице Машиностроительная в Соломенском районе и до сих пор не вернулась. В последний раз ее видели на станции метро "Политехнический институт".

Житель столицы Ровшанбек Розметов, глава ОО "Диаспора Туркменского народа" сообщил о новых деталях: девушку могли увезти на спортивном автомобиле. "Друзья, разыскиваем автомобиль Hyundai двухдверный, спортивный, с прибалтийскими номерами, черно-матового цвета. Номер начинается на 167. Около 24:00 часов 1 февраля 2018 года эта машина забрала разыскиваемую Мукаддас с улицы Машиностроительная, возле дома 39. Не спрашивайте почему, да как, мы сами не знаем. Есть свидетель, который видел, как Мукаддас именно 1 февраля 2018 года садилась в этот автомобиль", – сообщает он.

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Это не единственное громкое исчезновение в Соломенском районе за последнее время. Продолжают искать в Киеве и еще одного студента медицинского университета – Дмитрия Вытыщенко, который бесследно исчез еще 4 января по дороге в вуз. Из особых примет парня – рост около двух метров.
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 Теги: Киев, ЧП

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Вчера, 23:38 » Автор: Наталия Невская
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