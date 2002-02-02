Раздел: Происшествия
Трагическое ДТП на Киевщине: Mazda влетела в дерево
Один человек погиб, водителя доставили в больницу.
Смертельная авария произошла вчера, 4 февраля, в 19:20 в Барышевском районе на дороге Барышевка – Парышков. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной ГСЧС.
Выяснилось, что водитель иномарки Mazda, не справился с управлением и столкнулся с деревом. С помощью специнструмента водителя и пассажира изъяли из автомобиля.
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Пассажир погиб на месте, водителя с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Правоохранители выясняют причины трагического инцидента.
Смертельная авария произошла вчера, 4 февраля, в 19:20 в Барышевском районе на дороге Барышевка – Парышков. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной ГСЧС.
Выяснилось, что водитель иномарки Mazda, не справился с управлением и столкнулся с деревом. С помощью специнструмента водителя и пассажира изъяли из автомобиля.
Читайте также: Страшное ДТП на Херсонщине: грузовик влетел в автобус
Пассажир погиб на месте, водителя с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Правоохранители выясняют причины трагического инцидента.
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