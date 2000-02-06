Раздел: Происшествия
В Краматорске женщина зарезала сожителя и попыталась выдать его смерть за сердечный приступ
Полицию смутили ножевые ранения на теле мужчины, опровергающие версию подозреваемой.
Женщина во время семейной ссоры нанесла удары ножом своему сожителю, после чего пыталась выдать убийство за естественную смерть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Местный житель обратился в полицию Краматорска с сообщением о смерти своего соседа.
"На месте событий полицейские увидели разбросанные таблетки и тело хозяина посреди комнаты. Его сожительница выдвигала версию, что причиной смерти могли стать именно проблемы с сердцем. Однако на теле жертвы эксперты обнаружили ножевые ранения", - рассказали в полиции.
Позже выяснилось, что женщина, пытаясь замаскировать преступление, вымыла пол, спрятала нож и перевернула труп мужчины.
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За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Женщина во время семейной ссоры нанесла удары ножом своему сожителю, после чего пыталась выдать убийство за естественную смерть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Местный житель обратился в полицию Краматорска с сообщением о смерти своего соседа.
"На месте событий полицейские увидели разбросанные таблетки и тело хозяина посреди комнаты. Его сожительница выдвигала версию, что причиной смерти могли стать именно проблемы с сердцем. Однако на теле жертвы эксперты обнаружили ножевые ранения", - рассказали в полиции.
Позже выяснилось, что женщина, пытаясь замаскировать преступление, вымыла пол, спрятала нож и перевернула труп мужчины.
Читайте также: На Днепропетровщине пассажир убил и обокрал таксиста
За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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