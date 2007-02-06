» » Неподалеку от Николаева произошло ДТП: погиб бывший глава облсовета
Раздел: Происшествия  
0

Неподалеку от Николаева произошло ДТП: погиб бывший глава облсовета

Неподалеку от Николаева произошло ДТП: погиб бывший глава облсоветаВ аварии погиб Владимир Луста.

Сегодня, 6 февраля, утром в Николаевской области произошло ДТП. Об этом сообщил Федор Левченко, николаевский политтехнолог, на своей странице в Facebook.

«По дороге из Снигиревки в Николаев автомобиль, в котором находился Владимир Луста, занесло, выкинуло в кювет. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», - сказано в сообщении. Точные обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Читайте также: На Прикарпатье Toyota на полной скорости въехала в грузовик: есть жертвы

Владимир Луста - депутат Николаевского областного совета, генеральный директор группы компаний ПАЕК, бывший глава Николаевского областного совета.

Неподалеку от Николаева произошло ДТП: погиб бывший глава облсовета
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Николаев, ДТП, облсовет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:16 » Автор: Татьяна Шедько
     74
     0

Похожие новости по теме

На Прикарпатье Toyota на полной скорости въехала в грузовик: есть жертвы На Прикарпатье Toyota на полной скорости въехала в грузовик: есть жертвы

Два человека погибли в результате ДТП.

На Житомирщине взорвался автомобиль депутата областного совета На Житомирщине взорвался автомобиль депутата областного совета

Чрезвычайное происшествие случилось этой ночью.

Жуткое ДТП с пожаром под Киевом: погиб депутат облсовета Жуткое ДТП с пожаром под Киевом: погиб депутат облсовета

Авария произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь-Володарка.

Под Киевом в аварии погиб депутат Под Киевом в аварии погиб депутат

Авария произошла на трассе «Киев-Харьков».

В ДТП погиб депутат от В ДТП погиб депутат от "Батькивщины"

Трагедия произошла на 221-м километре трассы Р-06 "Ульяновка-Николаев"


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх