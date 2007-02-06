Раздел: Происшествия
Неподалеку от Николаева произошло ДТП: погиб бывший глава облсовета
В аварии погиб Владимир Луста.
Сегодня, 6 февраля, утром в Николаевской области произошло ДТП. Об этом сообщил Федор Левченко, николаевский политтехнолог, на своей странице в Facebook.
«По дороге из Снигиревки в Николаев автомобиль, в котором находился Владимир Луста, занесло, выкинуло в кювет. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», - сказано в сообщении. Точные обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
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Владимир Луста - депутат Николаевского областного совета, генеральный директор группы компаний ПАЕК, бывший глава Николаевского областного совета.
Сегодня, 6 февраля, утром в Николаевской области произошло ДТП. Об этом сообщил Федор Левченко, николаевский политтехнолог, на своей странице в Facebook.
«По дороге из Снигиревки в Николаев автомобиль, в котором находился Владимир Луста, занесло, выкинуло в кювет. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», - сказано в сообщении. Точные обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
Читайте также: На Прикарпатье Toyota на полной скорости въехала в грузовик: есть жертвы
Владимир Луста - депутат Николаевского областного совета, генеральный директор группы компаний ПАЕК, бывший глава Николаевского областного совета.
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