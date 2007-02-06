Неподалеку от Николаева произошло ДТП: погиб бывший глава облсовета

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Сегодня, 6 февраля, утром в Николаевской области произошло ДТП. Об этом сообщил Федор Левченко, николаевский политтехнолог, на своей странице в Facebook.«По дороге из Снигиревки в Николаев автомобиль, в котором находился Владимир Луста, занесло, выкинуло в кювет. Он получил ранения, несовместимые с жизнью», - сказано в сообщении. Точные обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.Владимир Луста - депутат Николаевского областного совета, генеральный директор группы компаний ПАЕК, бывший глава Николаевского областного совета.