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В Киеве задержали подозреваемого в убийстве украинского военного

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве украинского военного Задержанный мужчина оказался гражданином другого государства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Запорожье мужчину, подозреваемого в убийстве 22-летнего контрактника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 1 февраля в Киеве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Оперативники установили, что подозреваемый в убийстве мужчины может находиться в Запорожской области и пытается бежать из Украины. Поэтому туда отправились лучшие оперативники и следователи. В результате через несколько дней совместно с местными коллегами мы его задержали", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленником оказался гражданин другого государства, который учился в Киеве, в столице у него есть семья.

"Ранее в поле зрения полицейских он не попадал, однако правоохранители тщательно проверят, чем он занимался в прошлом. Вчера, 5 февраля, суд избрал ему меру пресечения - арест на два месяца. За совершенное преступление ему грозит 15 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что полиция работает над установлением всех участников конфликта.

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Вчера, 23:26 » Автор: Евгений Шевченко
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