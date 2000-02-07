Раздел: Происшествия
В Киеве задержали подозреваемого в убийстве украинского военного
Задержанный мужчина оказался гражданином другого государства.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Запорожье мужчину, подозреваемого в убийстве 22-летнего контрактника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 1 февраля в Киеве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"Оперативники установили, что подозреваемый в убийстве мужчины может находиться в Запорожской области и пытается бежать из Украины. Поэтому туда отправились лучшие оперативники и следователи. В результате через несколько дней совместно с местными коллегами мы его задержали", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
По его словам, злоумышленником оказался гражданин другого государства, который учился в Киеве, в столице у него есть семья.
"Ранее в поле зрения полицейских он не попадал, однако правоохранители тщательно проверят, чем он занимался в прошлом. Вчера, 5 февраля, суд избрал ему меру пресечения - арест на два месяца. За совершенное преступление ему грозит 15 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что полиция работает над установлением всех участников конфликта.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Запорожье мужчину, подозреваемого в убийстве 22-летнего контрактника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 1 февраля в Киеве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"Оперативники установили, что подозреваемый в убийстве мужчины может находиться в Запорожской области и пытается бежать из Украины. Поэтому туда отправились лучшие оперативники и следователи. В результате через несколько дней совместно с местными коллегами мы его задержали", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
По его словам, злоумышленником оказался гражданин другого государства, который учился в Киеве, в столице у него есть семья.
"Ранее в поле зрения полицейских он не попадал, однако правоохранители тщательно проверят, чем он занимался в прошлом. Вчера, 5 февраля, суд избрал ему меру пресечения - арест на два месяца. За совершенное преступление ему грозит 15 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве мужчину задержали за похищение урны с опасными отходами
Отмечается, что полиция работает над установлением всех участников конфликта.
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