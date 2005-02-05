В Винницкой области Audi насмерть сбил 21-летнего парня

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Смертельное ДТП произошло 6 февраля около 20:00 на автодороге Винница-Житомир недалеко от села Мшанец Козятинского района. Информацией поделились в областной полиции.31-летний житель Винницы за рулем «Audi» на неосвещенном участке дороги наехал на парня. Пешехд внезапно вышел на дорогу из-за припаркованной на противоположной стороне «Волги». Он умер по дороге в больницу.Погибший – 21-летний житель села Черепашинцы Калиновского района. Выяснилось, что он опоздал на автобус. И его родственник согласился подкинуть на Волге до другого автобуса. Машина сломалась и парень выскочил на дорогу, остановить кого-нибудь и попросить помощи.