Раздел: Происшествия
Массовое ДТП в Киеве: пострадали сразу четыре авто
Всем пострадавшим была оказана помощь на месте.
В Киеве на улице Лесной вечером 7 февраля случилось автомобильное происшествие с участием четырех авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
ДТП произошло в районе торгового центра "Караван". По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в автомобили Chery и Chevrolet. После этого машину откинуло к отбойнику и от нее оторвался капот. Капот отлетел на авто Toyota.
По словам водителя BMW, в его авто заблокировался руль и он не смог управлять машиной.
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Также сообщается, что всем пострадавшим была оказана помощь на месте.
В Киеве на улице Лесной вечером 7 февраля случилось автомобильное происшествие с участием четырех авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
ДТП произошло в районе торгового центра "Караван". По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в автомобили Chery и Chevrolet. После этого машину откинуло к отбойнику и от нее оторвался капот. Капот отлетел на авто Toyota.
По словам водителя BMW, в его авто заблокировался руль и он не смог управлять машиной.
Читайте также: В массовое ДТП под Киевом попали четыре авто
Также сообщается, что всем пострадавшим была оказана помощь на месте.
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