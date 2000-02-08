» » Массовое ДТП в Киеве: пострадали сразу четыре авто
Раздел: Происшествия  
0

Массовое ДТП в Киеве: пострадали сразу четыре авто

Массовое ДТП в Киеве: пострадали сразу четыре автоВсем пострадавшим была оказана помощь на месте.

В Киеве на улице Лесной вечером 7 февраля случилось автомобильное происшествие с участием четырех авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

ДТП произошло в районе торгового центра "Караван". По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в автомобили Chery и Chevrolet. После этого машину откинуло к отбойнику и от нее оторвался капот. Капот отлетел на авто Toyota.

По словам водителя BMW, в его авто заблокировался руль и он не смог управлять машиной.

Читайте также: В массовое ДТП под Киевом попали четыре авто

Также сообщается, что всем пострадавшим была оказана помощь на месте.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
     675
     1

Похожие новости по теме

Массовое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку Массовое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку

Столкнулись три автомобиля.

В массовое ДТП под Киевом попали четыре авто В массовое ДТП под Киевом попали четыре авто

Столкновение произошло на Гостомельском шоссе.

Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу четыре авто

Виновник скрылся с места аварии.

В Киеве в аварию попали сразу четыре авто В Киеве в аварию попали сразу четыре авто

Автопроисшествие случилось на Броварском проспекте.

ДТП с пострадавшим в Харькове: столкнулись четыре авто ДТП с пострадавшим в Харькове: столкнулись четыре авто

В результате аварии пострадал водитель Sitroen.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *

0
Коровьев  
Сегодня, 00:26

Так шо. не купляти бумера?

Гости

наверх