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Раздел: Происшествия  
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Серьезное ДТП в Киеве: Audi на скорости влетел в столб

Серьезное ДТП в Киеве: Audi на скорости влетел в столбНа месте работает патруль полиции и СОГ.

Вечером четверга, 8 февраля в Киеве на Лыбеской развязке произошло ДТП, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

По предварительной информации, из-за скользкой дороги водитель Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и боком врезался в столб.

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В тяжелом состоянии и водитель, и пассажир были госпитализированы в больницу. На месте работает патруль полиции и СОГ.

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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