Серьезное ДТП в Киеве: Audi на скорости влетел в столб

На месте работает патруль полиции и СОГ.



Вечером четверга, 8 февраля в Киеве на Лыбеской развязке произошло ДТП, пишет



По предварительной информации, из-за скользкой дороги водитель Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и боком врезался в столб.



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В тяжелом состоянии и водитель, и пассажир были госпитализированы в больницу. На месте работает патруль полиции и СОГ.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вечером четверга, 8 февраля в Киеве на Лыбеской развязке произошло ДТП, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua По предварительной информации, из-за скользкой дороги водитель Audi не справился с управлением, вылетел с дороги и боком врезался в столб.В тяжелом состоянии и водитель, и пассажир были госпитализированы в больницу. На месте работает патруль полиции и СОГ.



