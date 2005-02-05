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Раздел: Происшествия  
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Николаев: в мусорном контейнере нашли убитого новорожденного

Николаев: в мусорном контейнере нашли убитого новорожденногоНа теле малыша было 20 проникающих ранений.

Жуткое происшествие случилось 7 февраля в Николаеве. Об этом сообщил Вячеслав Аброськин, замглавы Национальной полиции, на своей странице в Facebook.

«При осмотре трупа было обнаружено более 20 проникающих ранений. Меньше суток понадобилось полицейским для того, чтобы личность, совершившая это преступление, была установлена и задержана. Это молодая женщина, которая родила этого ребенка на балконе, где ножницами сразу и убила. В это время двое других ее детей находились в соседней комнате», – поделился правоохранитель.

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Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства трагического инцидента.
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 Теги: Николаев, новорожденный

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Сегодня, 13:21 » Автор: Татьяна Шедько
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