Николаев: в мусорном контейнере нашли убитого новорожденного

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Жуткое происшествие случилось 7 февраля в Николаеве. Об этом сообщил Вячеслав Аброськин, замглавы Национальной полиции, на своей странице в Facebook.«При осмотре трупа было обнаружено более 20 проникающих ранений. Меньше суток понадобилось полицейским для того, чтобы личность, совершившая это преступление, была установлена и задержана. Это молодая женщина, которая родила этого ребенка на балконе, где ножницами сразу и убила. В это время двое других ее детей находились в соседней комнате», – поделился правоохранитель.Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства трагического инцидента.