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Раздел: Происшествия  
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В столовой колледжа на Николаевщине рухнул потолок

В столовой колледжа на Николаевщине рухнул потолок Родители учащихся давно предупреждали администрацию об опасности.

В Новобугском педагогическом колледже, который находится на территории горсовета Николаева, на детей упал потолок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Пострадавших нет, однако накануне инцидента родители учеников уже обращали внимание руководства учебного заведения, что может произойти несчастный случай.

"Какой-то рок невезения сопровождает учеников Новобугской школы №1. 3 июля 2017 обвалилась часть здания школы. Новый учебный год ученики начальных классов начали в Новобугском педагогическом колледже", - пишет издание.

Сообщается, что 7 февраля родители школы направили письмо и фотографии столовой с почерневшим от грибка потолком и углами помещения.

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"И уже 8 февраля потолок обвалился на детей. Дети были очень напуганы, к счастью никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

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Сегодня, 00:01 » Автор: Евгений Шевченко
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