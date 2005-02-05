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Раздел: Происшествия  
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На Виннитчине убили парня и сожгли тело

На Виннитчине убили парня и сожгли телоЖестокое преступление произошло в Немировском районе

В Немировском районе убили 22-летнего парня. Об этом сообщает полиция Винницкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным правоохранителей, личность подозреваемого уже установлена.

"По словам задержанного, 8 февраля на сельском водоеме они с потерпевшим рыбачили. Когда собирались идти домой, односельчанин неприлично высказался в адрес покойного брата. Между мужчинами началась драка, во время которой задержан нашел на земле осколок стекла и ударил потерпевшего в шею. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего односельчанина оттащил в кусты и поджег", – рассказали в полиции.

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Проводится досудебное расследование.
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 Теги: Винницкая область, убийство

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Сегодня, 13:18 » Автор: Татьяна Ларина
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