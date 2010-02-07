Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности

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Трагическое происшествие случилось вчера, 11 февраля, около 06:00 в Белой Церкви. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции.Peugeot совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая погибла на месте, и на 22-летнего военнослужащего. За рулем авто была 18-летняя девушку. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения, сейчас проводится экспертиза.«18-летняя женщина-водитель задержана. Она находится в изоляторе временного содержания. Выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения. Действия мужчины, который передал ей управление, также будут квалифицированы в соответствии с законодательством», - поделились в полиции.