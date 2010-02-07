Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности
В результате аварии погибла женщина и травмирован военный.
Трагическое происшествие случилось вчера, 11 февраля, около 06:00 в Белой Церкви. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции.
Peugeot совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая погибла на месте, и на 22-летнего военнослужащего. За рулем авто была 18-летняя девушку. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения, сейчас проводится экспертиза.
Читайте также: Под Киевом пьяная девушка за рулем сбила двух пешеходов
«18-летняя женщина-водитель задержана. Она находится в изоляторе временного содержания. Выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения. Действия мужчины, который передал ей управление, также будут квалифицированы в соответствии с законодательством», - поделились в полиции.
Трагическое происшествие случилось вчера, 11 февраля, около 06:00 в Белой Церкви. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции.
Peugeot совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая погибла на месте, и на 22-летнего военнослужащего. За рулем авто была 18-летняя девушку. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения, сейчас проводится экспертиза.
Читайте также: Под Киевом пьяная девушка за рулем сбила двух пешеходов
«18-летняя женщина-водитель задержана. Она находится в изоляторе временного содержания. Выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения. Действия мужчины, который передал ей управление, также будут квалифицированы в соответствии с законодательством», - поделились в полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
213
0
Оставьте свой комментарий