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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности

Смертельное ДТП под Киевом: новые подробностиВ результате аварии погибла женщина и травмирован военный.

Трагическое происшествие случилось вчера, 11 февраля, около 06:00 в Белой Церкви. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции.

Peugeot совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая погибла на месте, и на 22-летнего военнослужащего. За рулем авто была 18-летняя девушку. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения, сейчас проводится экспертиза.

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«18-летняя женщина-водитель задержана. Она находится в изоляторе временного содержания. Выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения. Действия мужчины, который передал ей управление, также будут квалифицированы в соответствии с законодательством», - поделились в полиции.

Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности

Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности

Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:32 » Автор: Татьяна Шедько
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