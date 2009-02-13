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Раздел: Происшествия  
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В Киеве бабушка выбросилась из окна

В Киеве бабушка выбросилась из окнаЖенщина выпрыгнула из окна четвертого этажа.

В Святошинском районе Киева пенсионерка выпала из окна и насмерть разбилась, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Трагедия произошла рано утром 13 февраля на ул. Толбухина, 7. Бабушку, которой было 80 лет, на месте инцидента обнаружил ее сын.

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По словам соседки погибшей, которая и вызвала "скорую" и полицию, женщина находилась в сложной жизненной ситуации. Ранее она уже делилась с ней мыслями о том, что хочет умереть. Предварительная причина смерти — самоубийство. Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
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 Теги: Киев, бабушка

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Сегодня, 13:26 » Автор: Анна Мартынова
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