Раздел: Происшествия
В Киеве бабушка выбросилась из окна
Женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа.
В Святошинском районе Киева пенсионерка выпала из окна и насмерть разбилась, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Трагедия произошла рано утром 13 февраля на ул. Толбухина, 7. Бабушку, которой было 80 лет, на месте инцидента обнаружил ее сын.
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По словам соседки погибшей, которая и вызвала "скорую" и полицию, женщина находилась в сложной жизненной ситуации. Ранее она уже делилась с ней мыслями о том, что хочет умереть. Предварительная причина смерти — самоубийство. Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
В Святошинском районе Киева пенсионерка выпала из окна и насмерть разбилась, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Трагедия произошла рано утром 13 февраля на ул. Толбухина, 7. Бабушку, которой было 80 лет, на месте инцидента обнаружил ее сын.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
По словам соседки погибшей, которая и вызвала "скорую" и полицию, женщина находилась в сложной жизненной ситуации. Ранее она уже делилась с ней мыслями о том, что хочет умереть. Предварительная причина смерти — самоубийство. Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
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