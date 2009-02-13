На Киевщине мужчина палкой избил двух полицейских

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Происшествие случилось в Белой Церкви. Мужчина избил двух полицейских, когда они пришли к нему дому, чтобы вручить уведомление. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.«Двое участковых офицеров полиции пришли домой к одному из местных жителей, чтобы вручить уведомление о вызове к следователю. 33-летний мужчина подозревается в совершении кражи продуктов питания в одном из супермаркетов города. Дверь квартиры полицейским открыла женщина, которая представилась его матерью. Работники полиции отрекомендовались и предъявили свои служебные удостоверения, но она начала кричать, оскорблять их, защищая своего сына», - сообщили в полиции.Один из полицейских пытался усмирить мать мужчины. В это время преступник схватил палку и набросился на правоохранителей, нанося удары по голове и туловищу. После - мать с сыном закрылись в квартире.Полицейские вызвали подмогу и злоумышленника задержали. Одного правоохранителя доставили в больницу с травмой головы.