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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине мужчина палкой избил двух полицейских

На Киевщине мужчина палкой избил двух полицейскихОдин из правоохранителей доставлен в больницу.

Происшествие случилось в Белой Церкви. Мужчина избил двух полицейских, когда они пришли к нему дому, чтобы вручить уведомление. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.

«Двое участковых офицеров полиции пришли домой к одному из местных жителей, чтобы вручить уведомление о вызове к следователю. 33-летний мужчина подозревается в совершении кражи продуктов питания в одном из супермаркетов города. Дверь квартиры полицейским открыла женщина, которая представилась его матерью. Работники полиции отрекомендовались и предъявили свои служебные удостоверения, но она начала кричать, оскорблять их, защищая своего сына», - сообщили в полиции.

Один из полицейских пытался усмирить мать мужчины. В это время преступник схватил палку и набросился на правоохранителей, нанося удары по голове и туловищу. После - мать с сыном закрылись в квартире.

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Полицейские вызвали подмогу и злоумышленника задержали. Одного правоохранителя доставили в больницу с травмой головы.
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 Теги: Киевская область, полицейские

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Сегодня, 13:51 » Автор: Татьяна Шедько
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