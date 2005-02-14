Стрельба в ночном клубе Ужгорода: есть раненый

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Сегодня, 15 февраля, в полиции сообщили о стрельбе в одном из ночных клубов Ужгорода. Информацией поделились в отделе коммуникации областной полиции.«На месте правоохранители установили, что пострадавший 24-летний житель Ужгорода получил повреждения в виде пулевого ранения во время отдыха в одном из ночных клубов Ужгорода», - поделились в полиции.Сейчас правоохранители заняты поиском стрелка. Также пока не сообщается причина конфликта. Уже открыто уголовное производство.