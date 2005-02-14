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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши

Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крышиМужчину четыре часа простоял на крыше.

Вчера, 14 февраля, на одной из улиц Броваров мужчина собирался спрыгнуть с крыши двухэтажного дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На место прибыли полицейские, которые сразу установили связь с мужчиной, который по неизвестным причинам хотел прыгнуть с крыши дома. Переговоры длились около четырех часов.

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К счастью, усилиями правоохранительных органов и общественности, удалось уговорить молодого человека не совершать роковой шаг. Мужчину передали врачам.

Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши
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 Теги: Киев, полицейские

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Сегодня, 13:57 » Автор: Татьяна Шедько
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