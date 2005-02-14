Раздел: Происшествия
Возле Киева полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши
Мужчину четыре часа простоял на крыше.
Вчера, 14 февраля, на одной из улиц Броваров мужчина собирался спрыгнуть с крыши двухэтажного дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
На место прибыли полицейские, которые сразу установили связь с мужчиной, который по неизвестным причинам хотел прыгнуть с крыши дома. Переговоры длились около четырех часов.
Читайте также: В Днепре нашли тело мужчины с пистолетом в руке
К счастью, усилиями правоохранительных органов и общественности, удалось уговорить молодого человека не совершать роковой шаг. Мужчину передали врачам.
Вчера, 14 февраля, на одной из улиц Броваров мужчина собирался спрыгнуть с крыши двухэтажного дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
На место прибыли полицейские, которые сразу установили связь с мужчиной, который по неизвестным причинам хотел прыгнуть с крыши дома. Переговоры длились около четырех часов.
Читайте также: В Днепре нашли тело мужчины с пистолетом в руке
К счастью, усилиями правоохранительных органов и общественности, удалось уговорить молодого человека не совершать роковой шаг. Мужчину передали врачам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
40
0
Оставьте свой комментарий