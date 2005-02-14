В Киеве из больницы эвакуировали людей

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Сегодня, 16 февраля, утром в Соломенском районе столице произошел пожар в больнице. Об этом сообщили в киевской ГСЧС.«16 февраля в 10:10 поступило сообщение о пожаре в одном из медицинских учреждений столицы на ул. Амосова, 10. Было установлено, что пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже 9-этажного здания», - поделились в ГСЧС.16 человек, из них 8 – это дети, из больницы эвакуировали. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают специалисты.