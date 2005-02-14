Раздел: Происшествия
Смертельная месть: в Киеве квартирант накормил пенсионерку сладостями с наркотиками
Мужчина решил отомстить хозяйке квартиры за повышение оплаты.
Мужчина снимал квартиру в столице и угостил хозяйку сладостями с наркотиками. Об этом сообщили в областной полиции.
В полицию поступило сообщение, что в селе Савенки Вышгородского района скончалась женщина. На место прибыли сотрудники полиции, где увидели мужчину, убегавшего между домами.
«Пенсионерка обещала увеличить плату за коммунальные услуги, однако это квартиранту не нравилось. Он пришел к пенсионерке с «гостинцем» - «нашпиговал» сладости наркотическим веществом и угостил ими женщину. Когда та опьянела - мужчина попросил своего знакомого отвести ее к даче в село Савенки. Товарищ и не подозревал, что поездка закончится трагически. Как только они переступили порог квартиры, женщина упала на землю. Молодой человек вызвал «скорую» и пытался скрыться, однако был задержан группой реагирования патрульной полиции», - поделились в полиции.
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Тело 56-летней жительницы столицы доставили на экспертизу, которая показа, что смерть наступила в результате заболевания сосудов нижних конечностей. Злоумышленников оказался 48-летний ранее судимый мужчина. Его обвиняют в похищении человека.
Мужчина снимал квартиру в столице и угостил хозяйку сладостями с наркотиками. Об этом сообщили в областной полиции.
В полицию поступило сообщение, что в селе Савенки Вышгородского района скончалась женщина. На место прибыли сотрудники полиции, где увидели мужчину, убегавшего между домами.
«Пенсионерка обещала увеличить плату за коммунальные услуги, однако это квартиранту не нравилось. Он пришел к пенсионерке с «гостинцем» - «нашпиговал» сладости наркотическим веществом и угостил ими женщину. Когда та опьянела - мужчина попросил своего знакомого отвести ее к даче в село Савенки. Товарищ и не подозревал, что поездка закончится трагически. Как только они переступили порог квартиры, женщина упала на землю. Молодой человек вызвал «скорую» и пытался скрыться, однако был задержан группой реагирования патрульной полиции», - поделились в полиции.
Читайте также: В Киеве женщина с ножом напала на сестру
Тело 56-летней жительницы столицы доставили на экспертизу, которая показа, что смерть наступила в результате заболевания сосудов нижних конечностей. Злоумышленников оказался 48-летний ранее судимый мужчина. Его обвиняют в похищении человека.
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