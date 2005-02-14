Смертельная месть: в Киеве квартирант накормил пенсионерку сладостями с наркотиками

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Мужчина снимал квартиру в столице и угостил хозяйку сладостями с наркотиками. Об этом сообщили в областной полиции.В полицию поступило сообщение, что в селе Савенки Вышгородского района скончалась женщина. На место прибыли сотрудники полиции, где увидели мужчину, убегавшего между домами.«Пенсионерка обещала увеличить плату за коммунальные услуги, однако это квартиранту не нравилось. Он пришел к пенсионерке с «гостинцем» - «нашпиговал» сладости наркотическим веществом и угостил ими женщину. Когда та опьянела - мужчина попросил своего знакомого отвести ее к даче в село Савенки. Товарищ и не подозревал, что поездка закончится трагически. Как только они переступили порог квартиры, женщина упала на землю. Молодой человек вызвал «скорую» и пытался скрыться, однако был задержан группой реагирования патрульной полиции», - поделились в полиции.Тело 56-летней жительницы столицы доставили на экспертизу, которая показа, что смерть наступила в результате заболевания сосудов нижних конечностей. Злоумышленников оказался 48-летний ранее судимый мужчина. Его обвиняют в похищении человека.