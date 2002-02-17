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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на Одесской трассе: среди пострадавших дети

Смертельное ДТП на Одесской трассе: среди пострадавших детиВ микроавтобусе ехали дети.

17 февраля на Одесской трассе возле пгт Глеваха, Киевская область, произошло серьезное смертельное ДТП. В результате, пострадали дети и скончались двое мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Погиб пассажир и водитель автомобиля «Нива». ВАЗ попытался развернуться перед Mercedes Benz Sprinter. В микроавтобусе ехали девять детей 11-12 лет, их везли в цирк. «Ниве» завершить маневр не удалось, произошло столкновение и удар.

По словам пожарных, которые работали на месте происшествия, виновником аварии является «Нива». Так, Sprinter двигался со стороны города Белая церковь, а «Нива» перегородила ему дорогу, тем самым нарушила правила дорожного движения. Произошло столкновение, в результате которого водитель и пассажир ВАЗа вылетели на трассу, а «немец» унесло на обочину. В Mercedes пострадали дети и трое взрослых — один водитель и два сопровождающих. Их госпитализировали с легкими травмами.

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На месте работает полиция, ГСЧС, «скорая» и СОГ. Можно сказать, что от «Нивы» ничего не осталось, у Sprinter многочисленные вмятины, особенно, в передней части авто. Как сообщили пожарные, авария случилась примерно в 9:30.

Смертельное ДТП на Одесской трассе: среди пострадавших дети
Смертельное ДТП на Одесской трассе: среди пострадавших дети
Смертельное ДТП на Одесской трассе: среди пострадавших дети
Смертельное ДТП на Одесской трассе: среди пострадавших дети
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 Теги: ДТП, Одесская область

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Сегодня, 14:06 » Автор: Анна Мартынова
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