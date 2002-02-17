Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП на Одесской трассе: среди пострадавших дети
В микроавтобусе ехали дети.
17 февраля на Одесской трассе возле пгт Глеваха, Киевская область, произошло серьезное смертельное ДТП. В результате, пострадали дети и скончались двое мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Погиб пассажир и водитель автомобиля «Нива». ВАЗ попытался развернуться перед Mercedes Benz Sprinter. В микроавтобусе ехали девять детей 11-12 лет, их везли в цирк. «Ниве» завершить маневр не удалось, произошло столкновение и удар.
По словам пожарных, которые работали на месте происшествия, виновником аварии является «Нива». Так, Sprinter двигался со стороны города Белая церковь, а «Нива» перегородила ему дорогу, тем самым нарушила правила дорожного движения. Произошло столкновение, в результате которого водитель и пассажир ВАЗа вылетели на трассу, а «немец» унесло на обочину. В Mercedes пострадали дети и трое взрослых — один водитель и два сопровождающих. Их госпитализировали с легкими травмами.
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На месте работает полиция, ГСЧС, «скорая» и СОГ. Можно сказать, что от «Нивы» ничего не осталось, у Sprinter многочисленные вмятины, особенно, в передней части авто. Как сообщили пожарные, авария случилась примерно в 9:30.
17 февраля на Одесской трассе возле пгт Глеваха, Киевская область, произошло серьезное смертельное ДТП. В результате, пострадали дети и скончались двое мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Погиб пассажир и водитель автомобиля «Нива». ВАЗ попытался развернуться перед Mercedes Benz Sprinter. В микроавтобусе ехали девять детей 11-12 лет, их везли в цирк. «Ниве» завершить маневр не удалось, произошло столкновение и удар.
По словам пожарных, которые работали на месте происшествия, виновником аварии является «Нива». Так, Sprinter двигался со стороны города Белая церковь, а «Нива» перегородила ему дорогу, тем самым нарушила правила дорожного движения. Произошло столкновение, в результате которого водитель и пассажир ВАЗа вылетели на трассу, а «немец» унесло на обочину. В Mercedes пострадали дети и трое взрослых — один водитель и два сопровождающих. Их госпитализировали с легкими травмами.
Читайте также: Смертельное ДТП под Тверью: среди раненых есть дети
На месте работает полиция, ГСЧС, «скорая» и СОГ. Можно сказать, что от «Нивы» ничего не осталось, у Sprinter многочисленные вмятины, особенно, в передней части авто. Как сообщили пожарные, авария случилась примерно в 9:30.
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