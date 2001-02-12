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Раздел: Происшествия  
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В Харькове мужчина открыл стрельбу по медикам

В Харькове мужчина открыл стрельбу по медикамМужчина также спустил собак на полицейских.

В Харькове 50-летний мужчина стрелял по врачам скорой помощи, которые приехали ему на помощь. Об этом сообщает КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Медики прибыли на вызов женщины, которая сообщила, что ее мужу необходима помощь.

Предварительно, они установили диагноз пациента – "алкогольное отравление". Врачи попытались помочь мужчине, но тот отказался контактировать с ними и вместо этого взял заряженное ружье.

"И здесь мы поняли, что словом "безопасно" не пахнет. Быстро покинули помещение, а в спину раздавались выстрелы. Сразу доложили старшему врачу, вызвали полицию", – делится впечатлениями фельдшер Татьяна Пахомова.

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По словам очевидице, полиции также досталось, ведь хозяин дома спустил на них собак.
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 Теги: Харьков, стрельба

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Сегодня, 13:53 » Автор: Татьяна Шедько
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