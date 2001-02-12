Раздел: Происшествия
В Харькове мужчина открыл стрельбу по медикам
Мужчина также спустил собак на полицейских.
В Харькове 50-летний мужчина стрелял по врачам скорой помощи, которые приехали ему на помощь. Об этом сообщает КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Медики прибыли на вызов женщины, которая сообщила, что ее мужу необходима помощь.
Предварительно, они установили диагноз пациента – "алкогольное отравление". Врачи попытались помочь мужчине, но тот отказался контактировать с ними и вместо этого взял заряженное ружье.
"И здесь мы поняли, что словом "безопасно" не пахнет. Быстро покинули помещение, а в спину раздавались выстрелы. Сразу доложили старшему врачу, вызвали полицию", – делится впечатлениями фельдшер Татьяна Пахомова.
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По словам очевидице, полиции также досталось, ведь хозяин дома спустил на них собак.
В Харькове 50-летний мужчина стрелял по врачам скорой помощи, которые приехали ему на помощь. Об этом сообщает КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Медики прибыли на вызов женщины, которая сообщила, что ее мужу необходима помощь.
Предварительно, они установили диагноз пациента – "алкогольное отравление". Врачи попытались помочь мужчине, но тот отказался контактировать с ними и вместо этого взял заряженное ружье.
"И здесь мы поняли, что словом "безопасно" не пахнет. Быстро покинули помещение, а в спину раздавались выстрелы. Сразу доложили старшему врачу, вызвали полицию", – делится впечатлениями фельдшер Татьяна Пахомова.
Читайте также: Убийство на Закарпатье: мужчина облил жену кипятком
По словам очевидице, полиции также досталось, ведь хозяин дома спустил на них собак.
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