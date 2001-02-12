В Харькове мужчина открыл стрельбу по медикам

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В Одессе на улице Канатной 50/52 сегодня днем мужчина (как установили позже - психически больной) ножом убил собственную мать. Ранения получила и дочь. Сотрудники «скорой помощи», рассказали, что прибыв на вызов, медицинская бригада пыталась пациента успокоить. Но это им не удалось, наоборот – разозлило или раззадорило и он