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Раздел: Происшествия  
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В Киеве у ресторана произошла массовая драка

В Киеве у ресторана произошла массовая дракаВозле ресторана подрались больше 15 человек.

19 февраля около 03:00 в столице на улице Вадима Гетьмана, 4 около ресторана Tayger Pizza произошла драка. Об этом сообщил Информатор.

Выяснилось, что в ресторане компания отмечала день рождения. Уже вызвали такси, но на выходе из заведения мужчина зацепил одного из отмечавших плечом. Это вызвало конфликт, который перерос в драку.

К потасовке подключились около 15 человек. Били как парней, так и девушек. Девушки начали кричать и нападавшие сбежали в сторону Индустриального моста. На место к тому времени уже прибыла полиция, которая успела догнать только одного парня. Задержанных доставили в полицию.

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Травмы получили два человека. Им на месте была оказана медицинская помощь.

В Киеве у ресторана произошла массовая драка

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 Теги: Киев, драка

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Сегодня, 13:58 » Автор: Татьяна Шедько
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