Раздел: Происшествия
В Киеве у ресторана произошла массовая драка
Возле ресторана подрались больше 15 человек.
19 февраля около 03:00 в столице на улице Вадима Гетьмана, 4 около ресторана Tayger Pizza произошла драка. Об этом сообщил Информатор.
Выяснилось, что в ресторане компания отмечала день рождения. Уже вызвали такси, но на выходе из заведения мужчина зацепил одного из отмечавших плечом. Это вызвало конфликт, который перерос в драку.
К потасовке подключились около 15 человек. Били как парней, так и девушек. Девушки начали кричать и нападавшие сбежали в сторону Индустриального моста. На место к тому времени уже прибыла полиция, которая успела догнать только одного парня. Задержанных доставили в полицию.
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Травмы получили два человека. Им на месте была оказана медицинская помощь.
19 февраля около 03:00 в столице на улице Вадима Гетьмана, 4 около ресторана Tayger Pizza произошла драка. Об этом сообщил Информатор.
Выяснилось, что в ресторане компания отмечала день рождения. Уже вызвали такси, но на выходе из заведения мужчина зацепил одного из отмечавших плечом. Это вызвало конфликт, который перерос в драку.
К потасовке подключились около 15 человек. Били как парней, так и девушек. Девушки начали кричать и нападавшие сбежали в сторону Индустриального моста. На место к тому времени уже прибыла полиция, которая успела догнать только одного парня. Задержанных доставили в полицию.
Читайте также: В Киеве Chevrolet сбил пьяного пешехода
Травмы получили два человека. Им на месте была оказана медицинская помощь.
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