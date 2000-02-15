В Киеве у ресторана произошла массовая драка

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19 февраля около 03:00 в столице на улице Вадима Гетьмана, 4 около ресторана Tayger Pizza произошла драка. Об этом сообщил Информатор.Выяснилось, что в ресторане компания отмечала день рождения. Уже вызвали такси, но на выходе из заведения мужчина зацепил одного из отмечавших плечом. Это вызвало конфликт, который перерос в драку.К потасовке подключились около 15 человек. Били как парней, так и девушек. Девушки начали кричать и нападавшие сбежали в сторону Индустриального моста. На место к тому времени уже прибыла полиция, которая успела догнать только одного парня. Задержанных доставили в полицию.Травмы получили два человека. Им на месте была оказана медицинская помощь.