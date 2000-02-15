» » ЧП на Николаевщине: голодные свиньи съели пенсионера
Раздел: Происшествия  
0

ЧП на Николаевщине: голодные свиньи съели пенсионера

ЧП на Николаевщине: голодные свиньи съели пенсионераТело было без рук и некоторых внутренних органов.

Жуткое происшествие случилось в поселке Ковалевка вчера, 20 февраля. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Соседи начали поиски 80-летнего пенсионера, так как он жил сам. Его нашли возле сарая без некоторых конечностей и органов.

Читайте также: В России сбежавший из зоопарка медведь убил пенсионера

Вероятно, мужчине стало плохо и он упал на землю. Голодные свиньи начали есть его тело. На место прибыли сотрудники полиции. Экспертиза должна установить точную причину смерти. Однако специалисты отметили, что узнать причину смерти, не имея при этом головы и внутренних органов, очень сложно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Николаевщина, пенсионер

Загрузка...
Сегодня, 14:38 » Автор: Анна Мартынова
     35
     0

Похожие новости по теме

В Виннице мужчина убил приятеля и спрятал тело в кустах В Виннице мужчина убил приятеля и спрятал тело в кустах

62-летнего злоумышленника уже задержали.

На Кировоградщине парень ключом до смерти забил пенсионера На Кировоградщине парень ключом до смерти забил пенсионера

Юноша убил мужчина за «слухи».

В Запорожской области при тушении пожара нашли тело мужчины В Запорожской области при тушении пожара нашли тело мужчины

Причины пожара пока неизвестны, их устанавливают эксперты.

В Мелитополе у остановки нашли тело мужчины В Мелитополе у остановки нашли тело мужчины

Жуткую находку обнаружили недалеко от детского санатория.

На Львовщине в лесу нашли тело пенсионера На Львовщине в лесу нашли тело пенсионера

Мужчина вчера вышел из дома и не вернулся.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх