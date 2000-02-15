Раздел: Происшествия
ЧП на Николаевщине: голодные свиньи съели пенсионера
Тело было без рук и некоторых внутренних органов.
Жуткое происшествие случилось в поселке Ковалевка вчера, 20 февраля. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Соседи начали поиски 80-летнего пенсионера, так как он жил сам. Его нашли возле сарая без некоторых конечностей и органов.
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Вероятно, мужчине стало плохо и он упал на землю. Голодные свиньи начали есть его тело. На место прибыли сотрудники полиции. Экспертиза должна установить точную причину смерти. Однако специалисты отметили, что узнать причину смерти, не имея при этом головы и внутренних органов, очень сложно.
Жуткое происшествие случилось в поселке Ковалевка вчера, 20 февраля. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Соседи начали поиски 80-летнего пенсионера, так как он жил сам. Его нашли возле сарая без некоторых конечностей и органов.
Читайте также: В России сбежавший из зоопарка медведь убил пенсионера
Вероятно, мужчине стало плохо и он упал на землю. Голодные свиньи начали есть его тело. На место прибыли сотрудники полиции. Экспертиза должна установить точную причину смерти. Однако специалисты отметили, что узнать причину смерти, не имея при этом головы и внутренних органов, очень сложно.
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