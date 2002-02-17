На Полтавщине из водохранилища достали тело без пальцев на руке

Мужчине было около 60 лет.



В Кременчугском районе в селе Каменные Потоки на берегу Каменского водохранилища местные жители обнаружили труп без пальцев на руке, передает



Полицейские в данный момент пытаются установить личность погибшего человека и обстоятельства, при которых он умер.



Они сообщают, что на вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Одет в коричневую куртку, тёмные спортивные штаны и светлую кофту.



Читайте также: На Полтавщине из озера достали тело мужчины



Также полицейские отметили, что на правой руке отсутствуют 4 пальца (все, кроме первого). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Кременчугском районе в селе Каменные Потоки на берегу Каменского водохранилища местные жители обнаружили труп без пальцев на руке, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com Полицейские в данный момент пытаются установить личность погибшего человека и обстоятельства, при которых он умер.Они сообщают, что на вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Одет в коричневую куртку, тёмные спортивные штаны и светлую кофту.Также полицейские отметили, что на правой руке отсутствуют 4 пальца (все, кроме первого).



