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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине из водохранилища достали тело без пальцев на руке

На Полтавщине из водохранилища достали тело без пальцев на рукеМужчине было около 60 лет.

В Кременчугском районе в селе Каменные Потоки на берегу Каменского водохранилища местные жители обнаружили труп без пальцев на руке, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Полицейские в данный момент пытаются установить личность погибшего человека и обстоятельства, при которых он умер.

Они сообщают, что на вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Одет в коричневую куртку, тёмные спортивные штаны и светлую кофту.

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Также полицейские отметили, что на правой руке отсутствуют 4 пальца (все, кроме первого).
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 Теги: Полтавщина, труп

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Сегодня, 14:17 » Автор: Анна Мартынова
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