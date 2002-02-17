Раздел: Происшествия
На Полтавщине из водохранилища достали тело без пальцев на руке
Мужчине было около 60 лет.
В Кременчугском районе в селе Каменные Потоки на берегу Каменского водохранилища местные жители обнаружили труп без пальцев на руке, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Полицейские в данный момент пытаются установить личность погибшего человека и обстоятельства, при которых он умер.
Они сообщают, что на вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Одет в коричневую куртку, тёмные спортивные штаны и светлую кофту.
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Также полицейские отметили, что на правой руке отсутствуют 4 пальца (все, кроме первого).
В Кременчугском районе в селе Каменные Потоки на берегу Каменского водохранилища местные жители обнаружили труп без пальцев на руке, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Полицейские в данный момент пытаются установить личность погибшего человека и обстоятельства, при которых он умер.
Они сообщают, что на вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Одет в коричневую куртку, тёмные спортивные штаны и светлую кофту.
Читайте также: На Полтавщине из озера достали тело мужчины
Также полицейские отметили, что на правой руке отсутствуют 4 пальца (все, кроме первого).
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