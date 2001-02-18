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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом полиция разыскивает пропавшую девушку

Под Киевом полиция разыскивает пропавшую девушкуПод Киевом пропала школьница

15-летнюю Валерию Натальченко, жительницу Фастова, обьявили в розыск, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Отмечается, что рост девушки – 170 см. Она кареглазая и черноволосая.

В день, когда школьница ушла из дома, была одета в темно-зеленую куртку, черные лосины, обута в серебристые ботинки.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерии, просят позвонить по телефону 102.
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 Теги: Киев, школьница

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Сегодня, 14:05 » Автор: Татьяна Ларина
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