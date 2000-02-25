Раздел: Происшествия
У Кличко попросили киевлян не пользоваться своими авто
В Киеве пробки на мостах, а из центра сложно выехать.
В связи со снегопадом и сложной ситуацией на дорогах столицы киевлян просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, в воскресенье 25 февраля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Жителей просят отдать предпочтение общественному транспорту.
Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
Читайте также: «Привет от Азарова»: Кличко повеселил киевлян очередным конфузом
"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации.
В связи со снегопадом и сложной ситуацией на дорогах столицы киевлян просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, в воскресенье 25 февраля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Жителей просят отдать предпочтение общественному транспорту.
Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
Читайте также: «Привет от Азарова»: Кличко повеселил киевлян очередным конфузом
"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации.
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