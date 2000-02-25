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Раздел: Происшествия  
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У Кличко попросили киевлян не пользоваться своими авто

У Кличко попросили киевлян не пользоваться своими автоВ Киеве пробки на мостах, а из центра сложно выехать.

В связи со снегопадом и сложной ситуацией на дорогах столицы киевлян просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, в воскресенье 25 февраля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Жителей просят отдать предпочтение общественному транспорту.

Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

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"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации.
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 Теги: Киев, Кличко, авто

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Сегодня, 00:35 » Автор: Едгар Букмирза
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