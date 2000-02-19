В Киеве произошел пожар на одном из крупных рынков

Во время пожара на Бортничах сгорело админздание строительного рынка



В воскресенье, 25 февраля, в Бортничах произошел пожар. Горело административное здание строительного рынка, пишет



Возгорание началось примерно в 8:10. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.



Рынок находится на улице Евгения Харченко. По словам очевидцев, когда открыли дверь в помещение, оттуда пошел густой дым. Как утверждают пожарные, по их прибытию здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила примерно 50 квадратных метров. Во время тушения удалось избежать распространения пламени на соседние строения торговых площадей.



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На месте работали расчеты ГСЧС, а также дежурили медики и патрульные. Обошлось без пострадавших. Причины пожара установит следствие.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 25 февраля, в Бортничах произошел пожар. Горело административное здание строительного рынка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Возгорание началось примерно в 8:10. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.Рынок находится на улице Евгения Харченко. По словам очевидцев, когда открыли дверь в помещение, оттуда пошел густой дым. Как утверждают пожарные, по их прибытию здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила примерно 50 квадратных метров. Во время тушения удалось избежать распространения пламени на соседние строения торговых площадей.На месте работали расчеты ГСЧС, а также дежурили медики и патрульные. Обошлось без пострадавших. Причины пожара установит следствие.



