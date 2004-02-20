Раздел: Происшествия
Во Львове 10-летняя девочка погибла под колесами буса
Ребенок катался на горке.
Трагическое происшествие случилось вчера, 25 февраля, около 16:15 во Львове на улице Пасечная, переает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Водитель автомобиля «Рено Мастер» наехал на ребенка, местную жительницу 2007 года рождения, которая съехала с горки на пластиковой доске, врезалась в заднюю часть машины и попала под колеса, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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Ребенок от полученных травм умер в скорой помощи. Правоохранители сейчас выясняют точные обстоятельства аварии.
Трагическое происшествие случилось вчера, 25 февраля, около 16:15 во Львове на улице Пасечная, переает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Водитель автомобиля «Рено Мастер» наехал на ребенка, местную жительницу 2007 года рождения, которая съехала с горки на пластиковой доске, врезалась в заднюю часть машины и попала под колеса, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Читайте также: Во Львове 10-летняя девочка погибла в бассейне на глазах у матери
Ребенок от полученных травм умер в скорой помощи. Правоохранители сейчас выясняют точные обстоятельства аварии.
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