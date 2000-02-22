Раздел: Происшествия
Серьезное ДТП в Киеве: внедорожник влетел в столб
Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Происшествие произошло вчера, 27 февраля, вечером на улице Просвещения, 12. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Предварительно, водитель автомобиля не смог справиться с управлением и слетел с дороги. Внедорожник врезался в столб. Мужчина за рулем получил тяжелые травмы, с которыми его доставили в больницу.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Сейчас полицейские выясняют, что стало причиной аварии.
Происшествие произошло вчера, 27 февраля, вечером на улице Просвещения, 12. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Предварительно, водитель автомобиля не смог справиться с управлением и слетел с дороги. Внедорожник врезался в столб. Мужчина за рулем получил тяжелые травмы, с которыми его доставили в больницу.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Сейчас полицейские выясняют, что стало причиной аварии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
57
0
Оставьте свой комментарий