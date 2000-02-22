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Раздел: Происшествия  
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Серьезное ДТП в Киеве: внедорожник влетел в столб

Серьезное ДТП в Киеве: внедорожник влетел в столбВодителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Происшествие произошло вчера, 27 февраля, вечером на улице Просвещения, 12. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Предварительно, водитель автомобиля не смог справиться с управлением и слетел с дороги. Внедорожник врезался в столб. Мужчина за рулем получил тяжелые травмы, с которыми его доставили в больницу.

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Сейчас полицейские выясняют, что стало причиной аварии.

Серьезное ДТП в Киеве: внедорожник влетел в столб
Серьезное ДТП в Киеве: внедорожник влетел в столб
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 15:45 » Автор: Анна Мартынова
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