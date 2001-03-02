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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошел масштабный пожар

В Киеве произошел масштабный пожарНа Коллекторной загорелась типография

В четверг, 1 марта, в промзоне на улице Коллекторная загорелась типография. Сотрудников эвакуировали. Пожар начался около 21:00. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По словам сотрудников типографии, они слышали, как «бахнул» котел, потом заработала пожарная сигнализация. В это время в здании находилась ночная смена, людей эвакуировали. Как рассказали работники предприятия, пожарным удалось потушить огонь в краткие сроки.

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По словам сотрудника скорой помощи, одного человека госпитализировали. На смену уехавшей «скорой» прибыл еще один автомобиль, медики продолжили дежурить на месте происшествия, однако к ним больше никто не обращался. На месте работали сотрудники ГСЧС, врачи и патрульная полиция. Правоохранители выясняют подробности случившегося.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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