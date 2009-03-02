Раздел: Происшествия
В Киеве горело предприятие: есть пострадавший
Мужчину с ожогами доставили в больницу.
В столице вчера, 1 марта, около 21:00 произошел пожар в Дарницком районе на улице Коллекторной. Об этом сообщили в секторе коммуникации киевской ГСЧС.
На территории одного из предприятий, в помещении котельной площадью 60 кв. м, произошло возгорание. На тушение пожара ушло около часа. В результате - повреждено оборудование котельной и производственного помещения.
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Мужчина, который был на месте пожара, получил ожоги рук. Его доставили в больницу. Полицейские выясняют точную причину пожара и нанесенный ущерб.
В столице вчера, 1 марта, около 21:00 произошел пожар в Дарницком районе на улице Коллекторной. Об этом сообщили в секторе коммуникации киевской ГСЧС.
На территории одного из предприятий, в помещении котельной площадью 60 кв. м, произошло возгорание. На тушение пожара ушло около часа. В результате - повреждено оборудование котельной и производственного помещения.
Читайте также: В Крыму сорвался лифт: погибла женщина и младенец
Мужчина, который был на месте пожара, получил ожоги рук. Его доставили в больницу. Полицейские выясняют точную причину пожара и нанесенный ущерб.
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