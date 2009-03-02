В Киеве горело предприятие: есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В столице вчера, 1 марта, около 21:00 произошел пожар в Дарницком районе на улице Коллекторной. Об этом сообщили в секторе коммуникации киевской ГСЧС.На территории одного из предприятий, в помещении котельной площадью 60 кв. м, произошло возгорание. На тушение пожара ушло около часа. В результате - повреждено оборудование котельной и производственного помещения.Мужчина, который был на месте пожара, получил ожоги рук. Его доставили в больницу. Полицейские выясняют точную причину пожара и нанесенный ущерб.