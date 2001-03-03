Раздел: Происшествия
В Киеве нашли два мужских трупа
В Киеве на Радужном в 500 метрах друг от друга нашли тела двух мужчин
В Киеве в субботу 3 марта на улице Радужной (Воскресенка, Днепровский район Киева) нашли два мужских трупа. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Первого погибшего обнаружили на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, мужчина скончался на остановке от сердечного приступа. На месте происшествия работает полиция и "скорая", ожидают следственно-оперативная группа.
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Второй труп обнаружили на ул.Радужная 37. Молодой парень бросился с 14 этажа и умер мгновенно.
В Киеве в субботу 3 марта на улице Радужной (Воскресенка, Днепровский район Киева) нашли два мужских трупа. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Первого погибшего обнаружили на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, мужчина скончался на остановке от сердечного приступа. На месте происшествия работает полиция и "скорая", ожидают следственно-оперативная группа.
Читайте также: В Киеве за день нашли два трупа
Второй труп обнаружили на ул.Радужная 37. Молодой парень бросился с 14 этажа и умер мгновенно.
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