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Раздел: Происшествия  
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В Киеве нашли два мужских трупа

В Киеве нашли два мужских трупаВ Киеве на Радужном в 500 метрах друг от друга нашли тела двух мужчин

В Киеве в субботу 3 марта на улице Радужной (Воскресенка, Днепровский район Киева) нашли два мужских трупа. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Первого погибшего обнаружили на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, мужчина скончался на остановке от сердечного приступа. На месте происшествия работает полиция и "скорая", ожидают следственно-оперативная группа.

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Второй труп обнаружили на ул.Радужная 37. Молодой парень бросился с 14 этажа и умер мгновенно.
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 Теги: Киев, трупы

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Сегодня, 15:55 » Автор: Татьяна Ларина
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