Раздел: Происшествия
В Киеве на остановке внезапно умер мужчина
Точные причины смерти мужчины пока неизвестны.
В столице на остановке общественного транспорта внезапно скончался мужчина. Об этом сообщает автопортал dtp.kiev. в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
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Инцидент произошел сегодня утром, 4 марта, на улице Николая Кибальчича. На месте происшествия работает патрульная полиция и карета "скорой помощи". Другие подробности устанавливаются.
В столице на остановке общественного транспорта внезапно скончался мужчина. Об этом сообщает автопортал dtp.kiev. в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Читайте также: На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины
Инцидент произошел сегодня утром, 4 марта, на улице Николая Кибальчича. На месте происшествия работает патрульная полиция и карета "скорой помощи". Другие подробности устанавливаются.
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