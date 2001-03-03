» » В Киеве на остановке внезапно умер мужчина
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве на остановке внезапно умер мужчина

В Киеве на остановке внезапно умер мужчинаТочные причины смерти мужчины пока неизвестны.

В столице на остановке общественного транспорта внезапно скончался мужчина. Об этом сообщает автопортал dtp.kiev. в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.

Читайте также: На Киевщине при тушении пожара нашли тело мужчины

Инцидент произошел сегодня утром, 4 марта, на улице Николая Кибальчича. На месте происшествия работает патрульная полиция и карета "скорой помощи". Другие подробности устанавливаются.

В Киеве на остановке внезапно умер мужчина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, смерть

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:40 » Автор: Татьяна Шедько
     2479
     0

Похожие новости по теме

В Киеве при тушении пожара нашли тело мужчины В Киеве при тушении пожара нашли тело мужчины

Личность погибшего пока не установлена.

На Львовщине при тушении пожара нашли тело мужчины На Львовщине при тушении пожара нашли тело мужчины

Причины пожара пока неизвестны.

В Киеве на остановке нашли тело мужчины В Киеве на остановке нашли тело мужчины

Жуткую находку обнаружили в Оболонском районе.

ЧП в Киеве: на остановке нашли тело мужчины ЧП в Киеве: на остановке нашли тело мужчины

На троллейбусной остановке умер 38-летний мужчина.

Киев: на остановке общественного транспорта скончался водитель маршрутки Киев: на остановке общественного транспорта скончался водитель маршрутки

У мужчины вдруг остановилось сердце.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх